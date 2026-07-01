Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi (FOTO E COMUNICATO)

Bruno Conti ormai è un ex della Roma. E oggi si è congedato da Trigoria. Insieme a lui Lino Banfi e anche Paulo Roberto Falcao. Ecco la nota del club.

"Nostalgia e amarcord al "Fulvio Bernardini", nella giornata di mercoledì 1° luglio. Il quartier generale di Trigoria è stato teatro di un incontro che ha idealmente legato la memoria storica del Club al patrimonio artistico nazionale. Intorno ad un tavolo si sono ritrovati Bruno Conti e Paulo Roberto Falcao, leggende della Roma dello Scudetto 1982/83, insieme ad un altro ospite d'eccezione: l’attore Lino Banfi, l'indimenticato Oronzo Canà nel film "L'allenatore nel pallone".

(AsRoma)