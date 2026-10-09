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Spagna, incidente mortale a Valencia: perde la vita un motociclista, illesa la figlia di Luis Enrique

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di Matteo Esposito
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Tragico incidente stradale in Spagna, dove un motociclista di 20 anni ha perso la vita in uno scontro con un'automobile sulla strada N-332, nei pressi di Oliva, in provincia di Valencia. A bordo della vettura si trovava anche Sira Martínez, figlia dell'ex allenatore della Roma Luis Enrique, rimasta illesa.
L'incidente è avvenuto nella serata di giovedì 8 ottobre, intorno alle 20. Alla guida dell'auto c'era un uomo britannico di 41 anni, mentre Sira Martínez viaggiava come passeggera. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare.
Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il conducente dell'automobile è indagato per omicidio colposo: stando alle prime ricostruzioni, avrebbe effettuato una manovra irregolare che avrebbe provocato lo scontro. I test per alcol e droga hanno dato esito negativo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.
(eldebate)
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