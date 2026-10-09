Spagna, incidente mortale a Valencia: perde la vita un motociclista, illesa la figlia di Luis Enrique

incidente stradale in Spagna, dove un motociclista di 20 anni ha perso la vita in uno scontro con un'automobile sulla strada N-332, nei pressi di Oliva, in provincia di Valencia. A bordo della vettura si trovava anche Sira Martínez, figlia dell'ex allenatore della Roma Luis Enrique, rimasta illesa. Tragico, dove un motociclista di 20 anni ha perso la vita in unosulla strada N-332, nei pressi di, in provincia di. A bordo della vettura si trovava anche, figlia dell'ex allenatore della Roma, rimasta

L'incidente è avvenuto nella serata di giovedì 8 ottobre, intorno alle 20. Alla guida dell'auto c'era un uomo britannico di 41 anni, mentre Sira Martínez viaggiava come passeggera. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare.

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il conducente dell'automobile è indagato per omicidio colposo: stando alle prime ricostruzioni, avrebbe effettuato una manovra irregolare che avrebbe provocato lo scontro. I test per alcol e droga hanno dato esito negativo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

(eldebate)