Spagna, incidente mortale a Valencia: perde la vita un motociclista, illesa la figlia di Luis Enrique

Niccolò Pisilli è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni dopo il leggero attacco influenzale che lo aveva costretto a saltare la seduta di ieri. Oggi il centrocampista della Roma...
L'infezione che ha portato al ricovero di Daniel Osvaldo sarebbe partita da una carie non curata in tempo. A riferirlo è Infobae al Amanecer, spiegando che l'ex attaccante della Roma ha raccontato per...
Paulo Dybala è tornato al lavoro e lo ha annunciato sui social. L'attaccante argentino ha pubblicato su Instagram alcuni scatti accompagnati dalla didascalia «Tornato a lavorare», ricevendo anche l'ap...
La cessione di Rodrigo Mora avrebbe permesso al Porto di chiudere in positivo il bilancio della stagione 2025/26. A dichiararlo è stato il presidente André Villas-Boas, durante la conferenza stampa di...
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