Serie A, Fiorentina-Atalanta 2-2: Zalewski nega la vittoria ai viola

Wesley torna sul forfait al Mondiale: "Dopo l'infortunio ho iniziato a piangere, sapevo sarei rimasto fuori"

ott 29, 22:50

Wesley, in un'intervista a 'Espn', ha raccontato i momenti in cui è stato costretto a fermarsi nell'amichevole contro l'Egitto, infortunio che lo ha costretto a saltare il Mondiale il Brasile. Le sue...