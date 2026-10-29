Serie A, Fiorentina-Atalanta 2-2: Zalewski nega la vittoria ai viola

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È partita oggi la vendita dei biglietti per Roma-Sporting CP, match valido per la 6a giornata di Champions League in programma martedì 8 dicembre alle 21 allo stadio Olimpico. La prima fase di vendit...
Wesley, in un'intervista a 'Espn', ha raccontato i momenti in cui è stato costretto a fermarsi nell'amichevole contro l'Egitto, infortunio che lo ha costretto a saltare il Mondiale il Brasile. Le sue...
È finita nel peggiore dei modi per Diaby Aboudramane. L’ex promessa della Roma Primavera, infatti, dovrà scontare nove anni di carcere per aver sequestrato Danilo Valeri in un sushi bar di Ponte Milv...
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