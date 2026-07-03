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Salah fa il cucchiaio a Ryan: Egitto agli ottavi di finale del Mondiale

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di G.M.
venerdì, 03 luglio 2026 alle 22:46
salah linguaccia
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L'Egitto vola agli ottavi di finale del Mondiale. L'ex Roma Salah batte Ryan
L'ex portiere della Roma, una sola presenza in giallorosso in Coppa Italia, è entrato in campo appunto per cercare di respingere i tiri dagli undici metri: niente da fare, quattro presi su quattro.
Decisivo quello di Salah, che addirittura ha fatto il cucchiaio a Ryan. Due ex Roma: uno sorride, l'altro piange. Niente eroe australiano. 

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