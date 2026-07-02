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Roma, parte la campagna abbonamenti: ecco l'obiettivo

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di G.M.
giovedì, 02 luglio 2026 alle 10:16
roma tifosi
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Tra oggi e domani, stando al giornale in edicola, dovrebbe partire la campagna abbonamenti della Roma.
L'obiettivo è quello di toccare di nuovo 40 mila tessere, si legge. Una conferma rispetto all'ultimo anno. Il target, dopo la qualificazione in Champions League, non è complicatissimo. La prima fase, come al solito, sarà riservata a chi già l'anno scorso aveva prenotato un seggiolino dell'Olimpico. Poi si aprirà, qualora rimassero dei posti, anche alla vendita libera.
(Il Messaggero)

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