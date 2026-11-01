Roma, allenamento nel centro sportivo dell'Udinese prima di Manchester: "Grazie per l’ospitalità" (FOTO)Altre
Allenamento di domenica mattina verso Manchester ☀️🔜 Grazie @Udinese_1896 per l'ospitalità 🤝 #ASRoma https://t.co/Fv5Pqu6q16— AS Roma (@OfficialASRoma) November 1, 2026
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