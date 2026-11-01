Roma, allenamento nel centro sportivo dell'Udinese prima di Manchester: "Grazie per l’ospitalità" (FOTO)

Questa mattina i giallorossi hanno svolto una seduta di allenamento a Udine e, attraverso i propri canali social, il club ha voluto ringraziare la società bianconera per l’ospitalità: "Allenamento di domenica mattina verso Manchester. Grazie @Udinese_1896 per l’ospitalità".

Allenamento di domenica mattina verso Manchester ☀️🔜 Grazie @Udinese_1896 per l'ospitalità 🤝 #ASRoma https://t.co/Fv5Pqu6q16 — AS Roma (@OfficialASRoma) November 1, 2026