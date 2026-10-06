Pellegrini ospite al Premio Colalucci: atteso un riconoscimento per il numero 7 della Roma

La Champions League della Roma si appresta ad entrare nel vivo. I giallorossi sono attesi da big match contro le migliori squadre d'Europa. E i tifosi della Roma sono pronti a viaggiare con la squadra...
Konstantinos Koulierakis è tornato ad essere titolare con la nazionale greca nella sfida pareggiata per 0-0 contro la Germania. Il difensore giallorosso è stato autore di un'ottima prova contro i tede...
Oggi, 6 ottobre, Bryan Cristante, sarà protagonista di una serata dedicata al calcio, tra quiz, regali esclusivi, foto e autografi. L'evento, intitolato "Meet 4 Real" si terrà presso l’adidas Brand Ce...
L'Italia supera la Turchia per 3-1 e chiude al meglio la maxi sosta per le nazionali. 90 minuti in campo per il giallorosso Gianluca Mancini, autore di una buona prova al fianco di Alessandro Bastoni....
Loading