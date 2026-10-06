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Pellegrini ospite al Premio Colalucci: atteso un riconoscimento per il numero 7 della Roma

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di victoria middei
Pellegrini
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Un riconoscimento che certifica spessore, leadership e legame con la città. Come riferisce il quotidiano sportivo, Lorenzo Pellegrini sarà tra i grandi protagonisti della XII edizione del Premio Colalucci in programma domani sera nella suggestiva cornice del Circolo Antico Tiro a Volo di Roma. Un appuntamento ideato per celebrare le personalità che si sono distinte con eccellenza e professionalità nei rispettivi ambiti. Il capitano della Roma figura in un parterre di premiati d'eccezione: l'ex campione del mondo Rino Gattuso, il presidente della FITP Angelo Binaghi e il velocista Lorenzo Benati. Per Pellegrini si tratta di un ennesimo attestato di stima che va oltre le prestazioni sul rettangolo di gioco, premiando l'uomo, il simbolo e il punto di riferimento per l'intero ambiente sportivo romano.
(corsport)

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