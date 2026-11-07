Paura dopo Cagliari-Frosinone: un tifoso dei padroni di casa cade dagli spalti

Cagliari-Frosinone, la partita che i padroni di casa di Pisacane hanno Paura dopo, la partita che i padroni di casa di Pisacane hanno vinto per uno a zero.

Secondo quanto riportato dal sito, mentre la squadra rossoblù si avvicinava alla curva un tifoso sardo è caduto in campo. Immediati i soccorsi davanti al capitano Deiola e al portiere Caprile. Al momento non ci sono aggiornamenti sulle condizioni di salute dello sfortunato tifoso.

(Gianlucadimarzio.com)