Paura dopo Cagliari-Frosinone: un tifoso dei padroni di casa cade dagli spalti

Paura dopo Cagliari-Frosinone: un tifoso dei padroni di casa cade dagli spaltiAltre
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Serie A, il Bologna passa a Parma: 2-1 al Tardini. Decidono Theate e Orsolini
Il Bologna passa 2-1 sul campo del Parma nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. La gara si mette subito in salita per i padroni di casa, rimasti in dieci al 9’ per l’espulsione di Ndiaye....
LIVE Roma-Sassuolo: le formazioni ufficiali. Koné subito titolare, Mora dal 1'
Tutto pronto allo Stadio Olimpico per Roma-Sassuolo, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A e ultima sfida prima della sosta per le nazionali. Calcio d’inizio alle 20:45. Sono ufficiali le s...
Roma-Sassuolo: Koné subito titolare. Anche Balerdi e Ndicka dal 1'
Secondo le informazioni riportate dal giornalista, questa sera Manu Koné, al rientro dall'infortunio, dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Gasperini quindi rilancia il francese contro il Sassu...