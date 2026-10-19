Napoli, tegola Alisson Santos: lesione al bicipite femorale. Salta la Roma

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A Trigoria va in scena la rifinitura in vista della sfida contro lo Slovan Bratislava,valida per la terza giornata della Phase League, in programma domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Dalla confe...
Lorenzo Pellegrini ha affiancato Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro lo Slovan Bratislava. Il numero 7 ha parlato dell'importanza del tecnico pe...
Gian Piero Gasperini annuncia lo stop di Paulo Dybala. L'ultima risonanza svolta dall'argentino ha evidenziato una minima lesione che lo costringerà a stare fuori almeno per un paio di settimane. Ecco...
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