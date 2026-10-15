Mbappé e il siparietto con il figlio di Cerci: la spiegazione della "spinta" a Koné

Una spinta, assolutamente scherzosa prima dell'inizio della partita, che per i bambini che accompagnavano i giocatori in campo poteva sembrare qualcosa di diverso.

, prima dell'entrata sul terreno di gioco, quando erano vicini, si sono spinti. I due si conoscono bene, essendo compagni di nazionale francese. Ma qualcuno avrebbe potuto fraintendere. Come mostrato dalle telecamere, il centravanti del Real Madrid ha spiegato al bimbo che lo accompagnava sul terreno di gioco che si trattava appunto di un gesto tra due amici.