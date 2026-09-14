Malen come Totti: è il terzo nella storia della Roma per gol segnati nelle prime quattro giornate

Non si ferma Malen, non ha intenzione di fermarsi. Il giocatore della Roma è nella storia. Infatti è il terzo giocatore giallorosso a realizzare più di cinque reti (sei) nelle prime quattro gare stagionali dei giallorossi in Serie A.

Prima di lui ci erano riusciti Pedro Manfredini nel 1960/61 (sette) e Francesco Totti nel 2001/02 (sei). Implacabile.