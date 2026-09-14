News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Malen come Totti: è il terzo nella storia della Roma per gol segnati nelle prime quattro giornate

Altre
di R.P.
lunedì, 14 settembre 2026 alle 19:28
33ce9d22-41ef-4613-8669-838854fe42da
Aggiungi come fonte preferita su Google
Non si ferma Malen, non ha intenzione di fermarsi. Il giocatore della Roma è nella storia. Infatti è il terzo giocatore giallorosso a realizzare più di cinque reti (sei) nelle prime quattro gare stagionali dei giallorossi in Serie A. 
Prima di lui ci erano riusciti Pedro Manfredini nel 1960/61 (sette) e Francesco Totti nel 2001/02 (sei). Implacabile.

APPENA ARRIVATO

big serie a logo eni

Serie A, Inter-Udinese 5-3: i nerazzurri vanno subito sotto di due e poi dilagano, primo posto assieme alla Roma

set 14, 22:47

Pioggia di gol nell'ultimo match della 4ª giornata di Serie A. Allo stadio Meazza, l'Inter supera l'Udinese per 5 a 3 al termine di una partita pirotecnica e ricca di colpi di scena. L'inizio è shock...

stones

Inter, problema muscolare per Stones: da valutare per il match contro la Roma

set 14, 22:16

Tegola per l'Inter nel corso del posticipo di campionato contro l'Udinese. Alla prima da titolare in maglia nerazzurra, John Stones è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema fisico....

CASTRO 2

Trigoria, domani mattina la ripresa degli allenamenti in vista dell'Inter

set 14, 21:40

Dopo la preziosa vittoria per 2 a 0 conquistata sul campo del Torino nel posticipo della 4ª giornata di Serie A, la squadra di Gian Piero Gasperini tornerà immediatamente a lavorare. La ripresa degli...

HSMdCgcXcAA4aSp

Instagram, Dybala: "Partita dura, campo difficile ma obiettivo centrato. Grande Roma" Balerdi: "Gara tosta ma portiamo a casa i 3 punti" Pisilli: "Fino all'ultima goccia di sudore"

set 14, 21:37

La Roma vince la quarta partita consecutiva in Serie A e lo fa grazie alle reti di Malen nel primo tempo  e Pisilli nel finale. Dybala, protagonista con l'assist per l'attaccante olandese in occasione...

NOTIZIE POPOLARI
HSMalUKWYAAhHJM

TORINO-ROMA 0-2 (40' Malen, 93' Pisilli): la truppa di Gasperini rimane a punteggio pieno

set 14, 16:43
Gasperini

Torino-Roma, GASPERINI: "Malen e Dybala due campioni che si completano tra di loro, Balerdi ricorda Baresi. Con l'Inter un’occasione per misurarci"

set 14, 20:32
HSMfjIyXsAAHt0o

TORINO-ROMA: le pagelle. BALERDI "Ministro della difesa" 7,5 - MALEN "Ineluttabile, come Thanos" 7

set 14, 19:34
Daniel-Maldini-presentato-in-conferenza-stampa

Maldini, arriva il comunicato del Cagliari: «Test tossicologici negativi». Il giocatore torna in gruppo

set 14, 12:24
WhatsApp Image 2026-09-14 at 21.10.38

Gasperini: siparietto in sala stampa dopo lo 0-2 dell'Udinese sull'Inter. Un cronista: "Mister, restiamo tutta la sera qui?". Il tecnico ironico: "Che ore sono?"

set 14, 21:14
balerdi 2

Torino-Roma: influenza intestinale per Ndicka. Al suo posto c'è Balerdi. Prima da titolare per l'argentino

set 14, 15:41
VAI AL CANALE
Foto
TORINO-ROMA 14.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

Roma in partenza verso Torino 13.09.2026

Roma in partenza verso Torino 13.09.2026

Loading