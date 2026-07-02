Malagò: "Euro 2032? Entro il 31 luglio bisogna garantire che ci saranno cinque stadi con requisiti UEFA"

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
La Roma guarda alla Premier League per piazzare un colpo importante in attacco. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore il club giallorosso ha effettuato un sondaggio esplorativo...
Diego Perotti è tornato a riabbracciare i tifosi della Roma in occasione di un evento promozionale svoltosi presso lo store di Enel Energia in via Merulana. L'ex esterno argentino ha risposto ad alcun...
Buone notizie sul fronte del recupero fisico di Wesley. Il difensore della Roma, che ha dovuto rinunciare alla partecipazione al Mondiale con il Brasile a causa di un infortunio patito in nazionale, h...
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