Lulli brilla in Europa: è uno dei due difensori nati dopo il 2007 con almeno tre partecipazioni al gol

Il talento classe 2007 della, continua a stupire e a prendersi la scena nel calcio europeo. Secondo i dati riportati da Opta, il giovane difensore giallorosso è uno dei soli due difensori nati dal 2007 in poi ad aver preso parte ad almenonei cinque campionati europei maggiori in questa stagione. Un bottino di tre partecipazioni (frutto di 2 gol e 1 assist) che lo colloca nell'esclusiva vetta di questa speciale classifica al fianco didel(1 gol e 2 assist).