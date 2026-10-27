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Lulli brilla in Europa: è uno dei due difensori nati dopo il 2007 con almeno tre partecipazioni al gol

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di Paolo Rosi
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Il talento classe 2007 della Roma, Emanuele Lulli, continua a stupire e a prendersi la scena nel calcio europeo. Secondo i dati riportati da Opta, il giovane difensore giallorosso è uno dei soli due difensori nati dal 2007 in poi ad aver preso parte ad almeno tre reti nei cinque campionati europei maggiori in questa stagione. Un bottino di tre partecipazioni (frutto di 2 gol e 1 assist) che lo colloca nell'esclusiva vetta di questa speciale classifica al fianco di Xavi Espart del Barcellona (1 gol e 2 assist).

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