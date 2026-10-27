Lulli brilla in Europa: è uno dei due difensori nati dopo il 2007 con almeno tre partecipazioni al gol

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Una prestazione tutto sommato suffciente quella di Feliciani in Roma-Cagliari. Sul rigore (giusto) serve l'aiuto del Var, per il resto ochissime le decisioni difficile da prendere e una gara che fila...
Sui quotidiani romani si parla della vittoria giallorossa sul Cagliari, in particolari della linea verde romanista. "Ma la squadra di Gasperini non si è persa d'animo e in sette minuti ha ribaltato il...
Vittoria importante per la Roma sul Cagliari. Il migliore è Emanuele Lulli: "Torna titolare e ritrova il gol nel più gasperiniano dei temi: da quinto a quinto. L’asse di destra funziona e dà origine a...
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