L'Inter sceglie il nuovo vice ds: è l'ex Roma Simone Lo Schiavo

Dopo l'addio di Ausilio, l'Inter, secondo le informazioni del giornalista, sta ricostruendo i piani dirigenziali.

Adesso il direttore sportivo è Dario Baccin. E i nerazzurri hanno scelto il vice. Si tratta di Simone Lo Schiavo, nelle ultime due stagioni al Palermo, ma con un passato anche nella Roma. Per diversi anni è stato il vice di De Sanctis. La prossima settimana è previsto l'incontro per l'accordo con i nerazzurri.

(Gianluca Di Marzio)