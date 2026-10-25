News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Lazio, Gattuso sulle condizioni del manto erboso dell'Olimpico: "Era irregolare. Né noi né la Roma abbiamo la possibilità di provarlo"

Altre
di Fabio D'Ascanio
IMG_0751
Aggiungi come fonte preferita su Google
Al termine della vittoria casalinga contro il Parma per 2-1, il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa anche delle condizioni del manto erboso dello stadio Olimpico. Ecco le sue parole: "Il manto erboso era irregolare, però va bene. Non è una polemica, né noi né la Roma abbiamo la possibilità di provare il campo e i giocatori già nello spogliatoio hanno borbottato per le condizioni del campo. La palla ha fatto dei movimenti strani". 

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

fabio pisacane 1

Roma-Cagliari, i convocati di Pisacane: out Winks, prima chiamata per Trepy

Il Cagliari si avvicina alla sfida dello stadio Olimpico contro la Roma, in programma domani alle ore 20:45. Per il match nella Capitale, il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ha diramato la lista dei co...

lulli rinnovo

Instagram, Lulli festeggia il rinnovo con la Roma: "Felice ed emozionato. Indossare questa maglia è un orgoglio" (FOTO)

Giornata di firme e di festeggiamenti in casa giallorossa. Dopo l'annuncio ufficiale diramato dal club, Emanuele Lulli ha voluto condividere tutta la propria gioia attraverso un post pubblicato sul pr...

IMG_7585

VIDEO - Balerdi e l'incontro fortunato con 'steart' prima del Napoli: consegnati due quadri a tema Simpson

Leonardo Balerdi è stato senza dubbio il protagonista assoluto nel pareggio per 3-3 contro il Napoli. L'argentino, subentrato nella ripresa a Hermoso, ha trovato i suoi primi gol in giallorosso, sigla...

NOTIZIE POPOLARI
Wesley

Wesley, l'accusa della moglie: "Mi ha tradita più volte. Tutto quello che faceva lo filmava"

gasperini conferenza como 1

GASPERINI: "Dybala può essere recuperato e andare in panchina. Allegri? Una constatazione infelice. Koné non ci sarà prima della sosta, Svilar può rientrare con il Manchester"

gasp allegri

I numeri flop che Allegri non ricorda

Dovbyk-Bologna-Lazio-per-calcio-1024x683

Bologna, rebus Dovbyk: addio già a gennaio? Palladino: «Serve dì più»

allegri

Giudice Sportivo: due giornate di squalifica ad Allegri. Atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente giallorosso

svilar 2

Dybala pronto per il Cagliari. Svilar migliora

VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Napoli-Roma 24.10.26

Serie A: Napoli-Roma 24.10.26

La Roma in partenza per Napoli 23.10.2026

La Roma in partenza per Napoli 23.10.2026

Loading