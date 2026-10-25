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Kim Kardashian al Festival del Cinema di Roma: «Tifo Roma» (VIDEO)

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di Francesca Altobelli
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Kim Kardashian sorprende i tifosi giallorossi. Durante la Festa del Cinema di Roma, la star americana ha dichiarato il proprio sostegno alla Roma: «Io tifo Roma,sono una grande fan».
Non è la prima volta che Kardashian mostra simpatia per i colori giallorossi: già nel 2023 era stata fotografata a Los Angeles con una maglia vintage del club capitolino, scatenando le reazioni dei tifosi sui social.
Parole che non sono passate inosservate e che regalano alla Roma un momento di visibilità internazionale.

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