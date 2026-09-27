Juve: altro infortunio, si ferma Conceição con il Portogallo

Non c’è pace per la Juventus sul fronte infortuni. Dopo i numerosi problemi fisici che hanno già privato i bianconeri di diversi giocatori in questo avvio di stagione, arriva un’altra notizia negativa dalla sosta per le nazionali. Nel corso di Norvegia-Portogallo, infatti, si è fermato Francisco Conceição.

Sul finale del primo tempo il classe 2002 si è accasciato a terra tenendosi la parte posteriore della coscia sinistra. Il portoghese ha quindi lasciato il terreno di gioco molto dolorante. Le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore.