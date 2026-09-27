Juve: altro infortunio, si ferma Conceição con il Portogallo

Niente strette di mano tra i calciatori dell’Irlanda e quelli di Israele prima della sfida di Nations League a Debrecen. Una scelta annunciata dalla nazionale irlandese e confermata anche al momento d...
Prima partita ufficiale in Serie A per la Maxima Roma, la nuova realtà del basket capitolino che vede Francesco Totti nel ruolo di advisor della proprietà. Al PalaEur la squadra romana è stata sconfit...
Konstantinos Koulierakis non è a disposizione della Grecia nella sfida contro la Germania, valida per la seconda giornata della Nations League. Il difensore della Roma è stato infatti escluso dalla li...
Alla vigilia della sfida contro la Turchia, in programma a Bursa, il commissario tecnico Roberto Mancini ha parlato del momento dell'Italia dopo la sconfitta contro il Belgio. Il ct ha affrontato anch...
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