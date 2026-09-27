Israele-Irlanda, niente strette di mano prima della partita: la protesta dei giocatori irlandesi

Ireland captain Dara O Shea refuses to shake Manor Solomon’s hand well done Dara #irelandisrael pic.twitter.com/XFONhQB4Qv— Leeds United Ireland (@leeds2023456) September 27, 2026
La Nazionale irlandese è scesa in campo e, durante l'inno israeliano, ha chinato il capo guardando per terra.— Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) September 27, 2026
Inoltre nessuna stretta di mano con i giocatori avversari e tutti hanno indossato un lutto al braccio per le vittime di Gaza. https://t.co/tya8OKYRsx pic.twitter.com/4J0CPDA9Nv
🚨 𝗡𝗘𝗪: Jack Moylan lifted the black armband after scoring vs Israel.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 27, 2026
Dedicating his goal for the victims in Gaza. pic.twitter.com/DkCtuNg2UG
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