News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Israele-Irlanda, niente strette di mano prima della partita: la protesta dei giocatori irlandesi

Nazionali
di Matteo Esposito
domenica, 27 settembre 2026 alle 22:03
IMG_0728
Aggiungi come fonte preferita su Google
Niente strette di mano tra i calciatori dell’Irlanda e quelli di Israele prima della sfida di Nations League a Debrecen. Una scelta annunciata dalla nazionale irlandese e confermata anche al momento del sorteggio, quando il capitano Dara O’Shea non ha stretto la mano all’israeliano Manor Solomon. 
Il gesto arriva dopo giorni di forti tensioni intorno alla partita. Alla vigilia la squadra irlandese ha discusso per circa quattro ore sull’opportunità di scendere in campo, arrivando a una votazione interna: una «significativa maggioranza» ha scelto di disputare l’incontro. Il portiere Gavin Bazunu, invece, ha lasciato il ritiro decidendo di non prendere parte alle sfide contro Israele. 

APPENA ARRIVATO

IMG_0726

Juve: altro infortunio, si ferma Conceição con il Portogallo

set 27, 22:00

Non c’è pace per la Juventus sul fronte infortuni. Dopo i numerosi problemi fisici che hanno già privato i bianconeri di diversi giocatori in questo avvio di stagione, arriva un’altra notizia negativa...

IMG_0721

Basket, esordio amaro per la Maxima Roma di Totti: Napoli vince 94-75

set 27, 20:28

Prima partita ufficiale in Serie A per la Maxima Roma, la nuova realtà del basket capitolino che vede Francesco Totti nel ruolo di advisor della proprietà. Al PalaEur la squadra romana è stata sconfit...

koulierakis

Germania-Grecia, Koulierakis escluso dalla lista dei 23: non è neanche in panchina

set 27, 19:35

Konstantinos Koulierakis non è a disposizione della Grecia nella sfida contro la Germania, valida per la seconda giornata della Nations League. Il difensore della Roma è stato infatti escluso dalla li...

roberto mancini italia

Italia, il ct Mancini: “Abbiamo avuto Totti e Del Piero, ora bisogna crescere una nuova generazione”

set 27, 18:50

Alla vigilia della sfida contro la Turchia, in programma a Bursa, il commissario tecnico Roberto Mancini ha parlato del momento dell'Italia dopo la sconfitta contro il Belgio. Il ct ha affrontato anch...

NOTIZIE POPOLARI
Progetto senza titolo (10)

Romano non de Roma

set 27, 11:43
getty-2233806962

Nazionale, il ct ne lascia 10 in Italia: c'è anche Gianluca Mancini (COMUNICATO)

set 27, 9:33
Totti

Totti, il retroscena su Castro: "Lo consigliai a Gasperini, insieme ad un esterno e ad un centrocampista"

set 27, 12:18
Screenshot_27-9-2026_101632_www.youtube.com

Totti: "Il mancato rientro in società non è un nervo scoperto. Se avessi lasciato la Roma in Italia mi piaceva il Milan" (VIDEO)

set 27, 10:10
FRIEDKIN

Stop Friedkin, no a Messi: la partita d'addio di Leo è un caso per tutta la Serie A

set 27, 8:21
carlos cuesta

Parma: Cuesta lascia il club. Ufficiale l'accordo consensuale

set 27, 16:59
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Loading