Israele-Irlanda, niente strette di mano prima della partita: la protesta dei giocatori irlandesi

Niente strette di mano tra i calciatori dell’Irlanda e quelli di Israele prima della sfida di Nations League a Debrecen. Una scelta annunciata dalla nazionale irlandese e confermata anche al momento del sorteggio, quando il capitano Dara O’Shea non ha stretto la mano all’israeliano Manor Solomon.

Il gesto arriva dopo giorni di forti tensioni intorno alla partita. Alla vigilia la squadra irlandese ha discusso per circa quattro ore sull’opportunità di scendere in campo, arrivando a una votazione interna: una «significativa maggioranza» ha scelto di disputare l’incontro. Il portiere Gavin Bazunu, invece, ha lasciato il ritiro decidendo di non prendere parte alle sfide contro Israele.

Ireland captain Dara O Shea refuses to shake Manor Solomon’s hand well done Dara #irelandisrael pic.twitter.com/XFONhQB4Qv — Leeds United Ireland (@leeds2023456) September 27, 2026

La Nazionale irlandese è scesa in campo e, durante l'inno israeliano, ha chinato il capo guardando per terra.



Inoltre nessuna stretta di mano con i giocatori avversari e tutti hanno indossato un lutto al braccio per le vittime di Gaza. https://t.co/tya8OKYRsx pic.twitter.com/4J0CPDA9Nv — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) September 27, 2026