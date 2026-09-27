Al matrimonio di Damiano David si canta “Grazie Roma”: il coro dello sposo e degli invitati (VIDEO)

Un momento tutto romano durante i festeggiamenti per il matrimonio tra Damiano David e Dove Cameron. Il cantante, noto tifoso della Roma, si è lasciato andare insieme a familiari e amici sulle note di “Grazie Roma”.

I imagine the faces of Dove and the rest of the guests while Damiano, his family and friends got up to sing Grazie Roma pls 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/t65Wrhti6Q — Naya🌙 (@Redhead_Naya) September 27, 2026