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Al matrimonio di Damiano David si canta “Grazie Roma”: il coro dello sposo e degli invitati (VIDEO)

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di Matteo Esposito
domenica, 27 settembre 2026 alle 22:39
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Un momento tutto romano durante i festeggiamenti per il matrimonio tra Damiano David e Dove Cameron. Il cantante, noto tifoso della Roma, si è lasciato andare insieme a familiari e amici sulle note di “Grazie Roma”.

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