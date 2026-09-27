Al matrimonio di Damiano David si canta “Grazie Roma”: il coro dello sposo e degli invitati (VIDEO)

I imagine the faces of Dove and the rest of the guests while Damiano, his family and friends got up to sing Grazie Roma pls 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/t65Wrhti6Q— Naya🌙 (@Redhead_Naya) September 27, 2026
Niente strette di mano tra i calciatori dell’Irlanda e quelli di Israele prima della sfida di Nations League a Debrecen. Una scelta annunciata dalla nazionale irlandese e confermata anche al momento d...
Non c’è pace per la Juventus sul fronte infortuni. Dopo i numerosi problemi fisici che hanno già privato i bianconeri di diversi giocatori in questo avvio di stagione, arriva un’altra notizia negativa...
Prima partita ufficiale in Serie A per la Maxima Roma, la nuova realtà del basket capitolino che vede Francesco Totti nel ruolo di advisor della proprietà. Al PalaEur la squadra romana è stata sconfit...
Konstantinos Koulierakis non è a disposizione della Grecia nella sfida contro la Germania, valida per la seconda giornata della Nations League. Il difensore della Roma è stato infatti escluso dalla li...
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