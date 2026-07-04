Juan Jesus saluta il Napoli: "Alla Roma ero 'finito' dopo due anni difficili. Devo ringraziare Spalletti"

Juan Jesus ha detto addio al Napoli dopo ben cinque stagioni, in cui è riuscito a vincere lo Scudetto nel 2023. Il contratto del difensore con il club partenopeo è scaduto e per questo ha voluto pubblicare una lunga lettera a Il Mattino in cui ha salutato e ringraziato la tifoseria.

Juan Jesus arrivò al Napoli nel 2021 da svincolato, dopo l'esperienza alla Roma in cui negli ultimi anni ha trovato pochissimo spazio: "Ciao Juan, come stai? Guarda, abbiamo fatto tutto: domani fai le visite e poi andiamo a Napoli… Questo era il messaggio del mio agente Roberto Calenda, verso le otto di sera del 16 agosto 2021. Dopo quel messaggio, tutto è diventato storia. Innanzitutto voglio ringraziare in modo speciale Robie, per avermi dato la possibilità di arrivare in un club importante come il Napoli dopo due anni difficili a Roma. E devo ringraziare una persona molto importante nella mia carriera: Mister Spalletti. Lui è stato l’unico, insieme a Roberto Calenda, a credere in me in un momento in cui ero visto soltanto come un calciatore “finito”.

Il calciatore ha sottolineato come arrivò a Napoli senza particolari aspettative: "Napoli mi ha fatto vivere emozioni che non avrei mai immaginato. Ho dato il mio 100% in tutte le 130 partite, per rispetto al lavoro che faccio e alla maglia che indossavo. Sono arrivato da “finito” e vado via da vincitore, entrando nella storia. Anzi, da supereroe: da BatJuan, un grandissimo abbraccio a tutti".