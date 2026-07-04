Juan Jesus saluta il Napoli: "Alla Roma ero 'finito' dopo due anni difficili. Devo ringraziare Spalletti"

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Oggi alle 19 il Marocco sfida il Canada nel primo ottavo di finale in programma della competizione iridata. Ancora una volta scenderà in campo dal primo minuto il giallorosso Neil El Aynaoui, perno in...
La Roma Femminile riparte da Gianpiero Piovani. Dopo l'annuncio dell'addio con Luca Rossettini, protagonista di una stagione strepitosa con la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia, il club gia...
Si scalda la pista che potrebbe portare Artem Dovbyk al Genoa. Il club ligure sarebbe disposto ad acquistare in prestito il centravanti e nonostante la volontà della Roma sia quella di cercare di fare...
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