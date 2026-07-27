Arriva Castro, il vice Malen per Gasperini

"Vuole andare a Roma a tutti i costi, è entusiasta". La voce interna che rimbalza da Bologna spiega in parte il blitz per Castro, nuovo attaccante della Roma. Ok, manca l'ufficialità, ma il più è fatto. Anche perché l'argentino ha sposato la causa giallorossa in un attimo. Non c'è stato spazio per i ripensamenti che avevano contraddistinto sinora le trattative per Greenwood, Summerville e quelle tenute più nascoste per El Mala e Tresoldi.

Appurata giovedì la difficoltà di arrivare al centravanti del Bruges - proposta verbale di 28 milioni più bonus rispedita al mittente - D'Amico ha affondato il colpo con il Bologna e l'argentino ha risposto con entusiasmo.

In parallelo si è trattato anche il prestito di Dovbyk, ed è proprio la questione dell'ucraino l'ultimo nodo da sciogliere. Il Bologna ha chiesto che siano due operazioni disgiunte, il club rossoblù vorrebbe in prestito l'ucraino ma ha chiesto che i Friedkin partecipino ad una parte dell'ingaggio, mentre D'Amico vorrebbe sentire l'obbligo a determinate condizioni (...)

(Il Messaggero)