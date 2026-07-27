Castro pronto per il Galles: Gasp ha trovato il 12° uomo

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Artem Dovbyk è sempre più vicino al Bologna. Secondo il quotidiano in edicola manca solamente il via libera definitivo del giocatore. Si lavora sulla formula del prestito con diritto di riscatto (dov...
Il calciomercato della Roma non si fermerà al solo Castro. Serve un esterno offensivo dopo non aver chiuso Greenwood e Summerville. Il sogno proibito di Gasperini si chiama Nusa, ma una pista, leggend...
Non solo Castro in entrata, la Roma si muove anche in uscita. E secondo il quotidiano in edicola questa mattina ci sarebbe il forte interesse del Rayo Vallecano per Kumbulla. Il difensore è fuori dai...
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