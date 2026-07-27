Castro pronto per il Galles: Gasp ha trovato il 12° uomo

Castro come antidoto alla solitudine di Malen. Dopo i colpi andati a vuoto per Greenwood e Summerville, D'Amico è pronto a chiudere il primo acquisto della sua nuova avventura di direttore sportivo della Roma, portando a Trigoria la punta classe 2004 destinato a rappresentare l'alternativa a Malen (...)

L'allenatore aveva dato il suo ok anche a Tresoldi, che la Roma ha corteggiato a lungo senza mai raccogliere l'apertura da parte del Bruges ad abbassare le pretese da quota 50 milioni per il cartellino, spingendo così D'Amico a virare con decisione su Castro (...)

L'accordo tra la Roma e il Bologna è in via di definizione, con i rossoblù che incasseranno 30 milioni di euro più 5 di bonus per l'italo-argentino che ne guadagnerà 2,2 all'anno (...). Insomma, dopo qualche difficoltà, la Roma è pronta a battere il primo colpo sul mercato.

(Corsera)