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Castro pronto per il Galles: Gasp ha trovato il 12° uomo

La penna degli Altri
di R.P.
lunedì, 27 luglio 2026 alle 7:20
Castro
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Castro come antidoto alla solitudine di Malen. Dopo i colpi andati a vuoto per Greenwood e Summerville, D'Amico è pronto a chiudere il primo acquisto della sua nuova avventura di direttore sportivo della Roma, portando a Trigoria la punta classe 2004 destinato a rappresentare l'alternativa a Malen (...)
L'allenatore aveva dato il suo ok anche a Tresoldi, che la Roma ha corteggiato a lungo senza mai raccogliere l'apertura da parte del Bruges ad abbassare le pretese da quota 50 milioni per il cartellino, spingendo così D'Amico a virare con decisione su Castro (...)
L'accordo tra la Roma e il Bologna è in via di definizione, con i rossoblù che incasseranno 30 milioni di euro più 5 di bonus per l'italo-argentino che ne guadagnerà 2,2 all'anno (...). Insomma, dopo qualche difficoltà, la Roma è pronta a battere il primo colpo sul mercato.
(Corsera)

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