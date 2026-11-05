Inter: l’ex Roma Lo Schiavo è il nuovo Director of Football Development

Simone Lo Schiavo è il nuovo Director of Football Development dell'Inter. Lo Schiavo, 41 anni, ha trascorso due stagioni nella Roma, dal 2020 al 2022, prima come direttore dell’area scouting e poi come coordinatore del settore giovanile. Dopo l’addio ai giallorossi il passaggio alla Salernitana ne successivamente al Palermo. Questo il comunicato del club nerazzurro: “Simone Lo Schiavo entra a far parte del nostro club con competenza e grande entusiasmo. Il suo contributo sarà prezioso nel lavoro quotidiano all’interno dell’area sportiva. Gli diamo il benvenuto e gli auguriamo buon lavoro” ha commentato il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta.

(inter.it)