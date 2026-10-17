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Gasperini nella storia: 300 vittorie in Serie A

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di Paolo Rosi
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Il successo per 2-0 contro il Genoa regala a Gian Piero Gasperini un traguardo storico: 300 vittorie in Serie A. Il tecnico della Roma entra così nel ristretto gruppo degli allenatori capaci di raggiungere questa cifra nel massimo campionato italiano, confermando il percorso costruito in quasi vent'anni di carriera in panchina.
Prima di Gasperini soltanto quattro allenatori hanno superato quota 300 vittorie in Serie A: Giovanni Trapattoni, Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti e Nereo Rocco. Il primato appartiene a Trapattoni, con 352 successi, seguito da Allegri a 324, Spalletti a 306 e Rocco a 302. Con il successo sul Genoa, Gasperini raggiunge quota 300 e si avvicina ai tecnici che lo precedono.
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