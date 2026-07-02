Gasperini in vacanza in Val Pusteria nel segno della solidarietà: con lui Licini e il ministro Giorgetti

La testa non stacca mai. Ma Gian Piero Gasperini giustamente qualche giorno di vacanza se lo è preso. E lo sta trascorrendo in Val Pusteria. Non solo relax fisico (la mente è alle trattative di mercato) ma anche giorni all'insegna della solidarietà.

Insieme all'allenatore della Roma c'erano anche il Fondatore dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, Giovanni Licini, e il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. I tre sono amici di lunga data, e a Braies sono stati accolti dal sindaco Mittermair e dal presidente del consorzio dei comuni bolzanesi Oberstaller per un’escursione sul Monte Specie nel segno dell’amicizia e della solidarietà.

(Sport e Solidarietà)