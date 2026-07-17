Foti, l'ex vice di Mourinho riparte dall'Eccellenza: allenerà l'Acireale

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Era a un passo dal trasferirsi al Manchester United, poi tutto è cambiato improvvisamente e ora Ederson ha firmato il prolungamento del contratto con l'Atalanta. Il centrocampista brasiliano non si è...
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Alessandro Romano ha lasciato la Roma destinazione Cagliari. Il giovane classe 2006, protagonista con la maglia de lo Spezia nella seconda parte dell'ultima stagione, è stato ceduto in prestito con ob...
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