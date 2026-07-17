Romano: "Il percorso alla Roma è stato importante. Debuttare un'emozione speciale"

Alessandro Romano ha lasciato la Roma destinazione Cagliari. Il giovane classe 2006, protagonista con la maglia de lo Spezia nella seconda parte dell'ultima stagione, è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto.

Con una conferenza stampa, Romano si è presentato al Cagliari e ha parlato anche della sua posizione in campo e della sua esperienza in giallorosso: "Di solito gioco da centrocampista centrale, ma nel corso della mia carriera ho ricoperto anche il ruolo di mediano e di mezzala. Sono completamente a disposizione del mister e sono pronto a fare quello che mi chiederà. L’importante è aiutare la squadra. Ho già capito quello che vuole il Mister e sto cercando di mettere in pratica le sue richieste. Il mio obiettivo è dare sempre il massimo e aiutare la squadra in ogni modo possibile. Cerco di farmi trovare pronto in qualsiasi situazione. L’esperienza allo Spezia mi ha fatto crescere tantissimo. Sinceramente non mi aspettavo di ricevere tutta quella fiducia e minutaggio, ma fin dal primo giorno ho dato tutto me stesso e sono molto grato al club per quello che mi ha permesso di vivere. Anche il percorso alla Roma è stato molto importante per la mia crescita e debuttare con quella maglia è stata un’emozione speciale”.