Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: si monitora Philogene. C'è anche il Bologna. L'Ipswich Town chiede 40 milioni di euro

Torna di moda il nome di Jaden Philogene. L'esterno offensivo, finito in orbita Roma anche nella scorsa estate, è monitorato dalla dirigenza giallorossa per rinforzare il reparto offensivo.

Come riportato dal sito, oltre alla Roma anche un altro club di Serie A ha manifestato interesse per il classe 2002 ed è il Bologna. Nella passata stagione, Philogene si è messo in mostra in Championship, segnando 12 gol e fornendo due assist con la maglia dell'Ipswich Town. Tuttavia, l'alta richiesta del club inglese potrebbe spengere sul nascere l'interesse di Roma e Bologna: l'Ipswich, infatti, spara alto e chiede 40 milioni di euro.

(teamtalk.com)