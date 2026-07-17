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Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: si monitora Philogene. C'è anche il Bologna. L'Ipswich Town chiede 40 milioni di euro

Mercato
di Fabio D'Ascanio
venerdì, 17 luglio 2026 alle 18:57
jaden philogene
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Torna di moda il nome di Jaden Philogene. L'esterno offensivo, finito in orbita Roma anche nella scorsa estate, è monitorato dalla dirigenza giallorossa per rinforzare il reparto offensivo. 
Come riportato dal sito, oltre alla Roma anche un altro club di Serie A ha manifestato interesse per il classe 2002 ed è il Bologna. Nella passata stagione, Philogene si è messo in mostra in Championship, segnando 12 gol e fornendo due assist con la maglia dell'Ipswich Town. Tuttavia, l'alta richiesta del club inglese potrebbe spengere sul nascere l'interesse di Roma e Bologna: l'Ipswich, infatti, spara alto e chiede 40 milioni di euro
(teamtalk.com) 
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