Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: si monitora Philogene. C'è anche il Bologna. L'Ipswich Town chiede 40 milioni di euro

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Salvatore Foti, per due anni e mezzo vice di Josè Mourinho sulla panchina della Roma, riparte dall'Eccellenza. Dopo l'esperienza alla Sampdoria, Foti è pronto a ripartire dai dilettanti. Come conferm...
Era a un passo dal trasferirsi al Manchester United, poi tutto è cambiato improvvisamente e ora Ederson ha firmato il prolungamento del contratto con l'Atalanta. Il centrocampista brasiliano non si è...
Alessandro Romano ha lasciato la Roma destinazione Cagliari. Il giovane classe 2006, protagonista con la maglia de lo Spezia nella seconda parte dell'ultima stagione, è stato ceduto in prestito con ob...
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