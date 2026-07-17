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Calciomercato Roma: sfuma l'ipotesi Ederson. Ufficiale il rinnovo con l'Atalanta

Mercato
di Fabio D'Ascanio
venerdì, 17 luglio 2026 alle 19:05
roma atalanta el aynaoui ederson
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Era a un passo dal trasferirsi al Manchester United, poi tutto è cambiato improvvisamente e ora Ederson ha firmato il prolungamento del contratto con l'Atalanta. Il centrocampista brasiliano non si è trasferito in Premier League a causa di alcuni ripensamenti del Manchester United dopo le visite mediche. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile interessamento della Roma, con Gasperini che avrebbe potuto trovare un suo ex pupillo. Nulla di fatto, però, perché Ederson ha firmato un prolungamento di contratto di 5 anni con la Dea. A meno di colpi di scena, quindi, rimarrà a Bergamo. Ecco il comunicato del club: 
Dopo un primo quadriennio in maglia nerazzurra, costellato di eccellenti risultati e di reciproche soddisfazioni, si consolida ulteriormente il legame fra Éderson José dos Santos Lourenço da Silva e Atalanta BC.
Il 27enne centrocampista brasiliano ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC.
Sin dalla sua prima stagione, quella 2022/23, “Édi” si è distinto come uno dei leader tecnici della squadra, diventando anche uno dei beniamini della tifoseria nerazzurra per la sua cifra tecnica e per il suo ardore agonistico.
Nel suo primo quadriennio con l’Atalanta, Éderson ha totalizzato 180 presenze in tutte le competizioni, realizzando complessivamente 16 reti e servendo 6 assist-gol.
È risultato uno dei più autorevoli protagonisti della vittoria dell’Europa League il 22 maggio 2024 e, grazie a prestazioni di altissimo livello abbinate a una straordinaria continuità di impiego negli anni, si è meritato anche la convocazione nella Nazionale brasiliana, con la quale ha disputato di recente la FIFA World Cup 2026.
La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il Club augurano a “Édi” le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, per il prosieguo del suo percorso in maglia nerazzurra.
(atalanta.it) 
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