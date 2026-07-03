Falcao: "Io più importante di Totti nella storia della Roma? C'è spazio per tutti, sarebbe stato fantastico giocare insieme" (VIDEO)

Paulo Roberto Falcao ha rilasciato un'intervista al direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, che sarà online in integrale dal 7 luglio, parlando anche del paragone con Francesco Totti. Le sue parole: "Penso ci sia spazio per tutti, Totti è stato un grandissimo giocatore. Siamo diversi per modo di giocare, se avessimo potuto avere Totti ai nostri tempi sarebbe stato fantastico. È sato uno dei più grandi, non ha potuto vincere di più, anche magari il pallone d'oro perchè la Roma non riusciva ad andare avanti in Europa. Ad esempio quando giocavo io non si dava il pallone d'Oro ai giocatori sudamericani. Ma Totti è stato uno dei migliori della storia"