Fabio Borini si ritira: «Grazie calcio». Nel suo viaggio anche la Roma

Subito dopo il match della nazionale argentina, l'ultimo di Leo Messi, Castro è stato intervistato dall'altra parte del Mondo. E ha parlato anche della Roma. "Messi ci aveva detto che dovevamo goderc...
Adesso c'è la sosta per la nazionale, ma la Roma femminile tornerà in campo contro il Milan domenica 18 ottobre alle 15 al Tre Fontane. La squadra di Piovani è prima in classifica a punteggio pieno d...
Con una nota apparsa sui propri canali social, la Roma ha comunicato che Edoardo Morucci è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Ecco il comunicato giallorosso. "AS Roma comunica che nella gio...
Il profilo di Endrick piace alla Roma, e lo sappiamo. Ma non è solamente l'unico club italiano sulle tracce dell'attaccante del Real Madrid. C'è anche il Milan e in Premier League guardano con molto i...
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