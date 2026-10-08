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Fabio Borini si ritira: «Grazie calcio». Nel suo viaggio anche la Roma

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di Francesca Altobelli
fabio borini liverpool
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Fabio Borini a 35 anni dice addio al calcio giocato e lo fa con un lungo messaggio sui social, ripercorrendo le tappe di una carriera iniziata quando aveva appena 16 anni con quel volo verso Londra che lo avrebbe portato al Chelsea.
Un viaggio che, negli anni, lo ha riportato anche in Italia e soprattutto alla Roma, dove Borini ha vissuto una sola stagione nella Capitale chiusa con 24 presenze e 9 gol, con Luis Henrique in panchina.
«È iniziato tutto da un volo. Quando avevo 16 anni», scrive l'ex attaccante, ricordando quel ragazzino partito con le lacrime agli occhi e con il sogno di diventare calciatore.
Nel suo messaggio Borini ringrazia tutti i club che hanno accompagnato il suo percorso, citando anche l'AS Roma, insieme a Chelsea, Swansea, Parma, Liverpool, Sunderland, Milan, Verona, Fatih Karagümrük, Sampdoria e Salford City.
Poi l'annuncio del nuovo capitolo della sua vita. «La stessa realtà che oggi cambierà per sempre. Paura. Felicità. Coraggio. Incertezza. Sogni. Successo. Passione. Sacrifici.Mi sento di ringraziare quel bambino che non ha mai smesso di crederci. GRAZIE CALCIO».

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