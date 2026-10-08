As Roma, primi prospetti della maglia home 27-28: sarà rosso scuro con dettagli dorati

Dopo la maxi-sosta riprende il campionato di Serie A, la Roma è attesa al Senigallia di Como per la sesta giornata di campionato. A Trigoria questa mattina la squadra ha svolto un allenamento congiun...
Ma, dopo il Lecce, c’è Como. C’è un’immagine di quel giorno, un tifoso della Roma che canta sotto la pioggia a Como: “Siamo i tifosi della Roma, siamo del Commando Ultrà, forza Roma alé alé …”. (...)...
José Mourinho è pronto a tornare allo Stadio Olimpico. Il 14 ottobre, in occasione di Roma-Real Madrid, il tecnico portoghese ritroverà il popolo romanista con cui ha vissuto due anni e mezzo pieni di...
Tempi per nulla semplici quelli che sta vivendo José Mourinho nella sua seconda avventura sulla panchina del Real Madrid. Oltre ai risultati, non propriamente positivi, ottenuti sul rettangolo di gioc...
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