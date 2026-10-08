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As Roma, primi prospetti della maglia home 27-28: sarà rosso scuro con dettagli dorati

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di FedericoL
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Il sito specalizzato in maglie da calcio ha pubblicato un prospetto di quella che potrebbe essere la maglia home della Roma per la stagione 2027-2028, in uno schizzo ideato dal designer JMFK. Come noto, la maglia sarà un tributo speciale al Football Club di Roma, uno dei tre club fondatori. La nuova maglia presenterà il tradizionale rosso scuro del club, a cui verranno abbinati eleganti dettagli dorati. Con ogni probabilità verrà usato lo stemma attuale dell'AS Roma anzichè il logo vintage del Football Club.
(footyheadlines.com)
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