Di Francesco: "Roma il mio pallino. Il secondo anno ho "mollato". Avevo le pressioni" (VIDEO)

Dopo due retrocessioni di fila, Eusebio di Francesco nella stagione passata si è salvato col Lecce. E ha parlato al Podcast.

"Tutte le esperienze che ho fatto mi hanno aiutato. Mi hanno fatto maturare e crescere. A Sassuolo ho avuto opportunità di dare continuità al mio lavoro" ha detto. Prima di parla della Roma.

"Il mio pallino è sempre stato la Roma, allenare lì. Peccato che alla fine il secondo anno avevo un po' tra virgolette mollato, avevo le pressioni, ci sono dei momenti in cui fai delle scelte o ti poni in maniera sbagliata ma lo capisci dopo averlo fatto". Il tecnico è quello della clamorosa rimonta in Champions League contro il Barcellona, una delle notte, se non la notte, più importante degli ultimi anni.

(DoppioPass Podcast)