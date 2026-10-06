Cristante, oggi un meet & greet con i tifosi: ecco dove e quando incontrare il centrocampista giallorosso

Oggi, 6 ottobre, Bryan Cristante, sarà protagonista di una serata dedicata al calcio, tra quiz, regali esclusivi, foto e autografi. L'evento, intitolato "Meet 4 Real" si terrà presso l’adidas Brand Center di via del Corso.

La serata dedicata avrà inizio alle ore 19 e potrà partecipare solamente chi nelle giornate del 3 o 4 ottobre ha acquistato una maglia della Roma. Un momento pensato per avvicinare i tifosi con i calciatori.