Cristante, oggi un meet & greet con i tifosi: ecco dove e quando incontrare il centrocampista giallorosso

La Roma presenta ufficialmente la nuova collezione Adidas Eqt per il 2026-2027. Un tuffo nel passato, la collezione presenta uno stile retrò ispirato agli anni '90. Oltre al giallo e al rosso è presen...
La Champions League della Roma si appresta ad entrare nel vivo. I giallorossi sono attesi da big match contro le migliori squadre d'Europa. E i tifosi della Roma sono pronti a viaggiare con la squadra...
Konstantinos Koulierakis è tornato ad essere titolare con la nazionale greca nella sfida pareggiata per 0-0 contro la Germania. Il difensore giallorosso è stato autore di un'ottima prova contro i tede...
Un riconoscimento che certifica spessore, leadership e legame con la città. Come riferisce il quotidiano sportivo, Lorenzo Pellegrini sarà tra i grandi protagonisti della XII edizione del Premio Colal...
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