Bruno Conti, il messaggio del figlio Daniele dopo l’addio alla Roma: “Il trofeo più grande lo hai vinto con noi”

Dopo l’addio di Bruno Conti alla Roma, arriva anche il toccante messaggio del figlio Daniele, che sui social ha voluto dedicare un pensiero al padre al termine di un percorso durato ben 53 anni in giallorosso, prima da calciatore e poi da dirigente e responsabile del settore giovanile. Attraverso un post pubblicato su Instagram, Daniele Conti ha celebrato la carriera del padre con parole cariche di affetto:

“Papà, si chiude un capitolo immenso. Per 53 anni la Roma è stata la tua casa, prima sul campo da grandissimo campione e poi dietro la scrivania come responsabile. Hai vinto tutto, sei diventato Campione del Mondo e hai scritto la storia di questo club. Ma la verità è che il trofeo più grande lo hai vinto con noi: perché oltre a essere stato un fuoriclasse assoluto nel calcio, sei un campione immenso nella vita di tutti i giorni. Orgoglioso di te, sempre. TI AMO”.

Un messaggio che testimonia il profondo legame tra padre e figlio e rende omaggio non solo alla straordinaria carriera di Bruno Conti, ma anche alla figura dell’uomo, salutato con affetto dopo oltre mezzo secolo di storia vissuta all’interno della Roma.