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Atletico Madrid, Simeone blinda Alvarez: "Vogliamo costruire il nostro gioco intorno a lui"

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di FedericoL
venerdì, 03 luglio 2026 alle 15:04
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Tra le concorrenti della Roma per Mason Greenwood c'è anche l'Atletico Madrid. L'inserimento dei colchoneros dipende dall'uscita di Alvarez. Il Cholo Simeone, però, ha blindato l'argentino in una intervista ad ESPN. Le sue parole: "È un giocatore straordinario, il miglior calciatore che abbiamo all'Atletico da quando a arrivato. È li giocatore attorno al quale abbiamo intenzione, come club e come squadra, di sviluppare il gioco. Oggi l'ho incrociato, abbiamo parlato un po' del suo momento, della caviglia e della sua importanza per la squadra. Mi diceva che sta già motto bene"

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