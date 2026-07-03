Atletico Madrid, Simeone blinda Alvarez: "Vogliamo costruire il nostro gioco intorno a lui"

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Il futuro di Artem Dovbyk resta da definire. Al momento, la pista più concreta sembra portare alla Spagna, dove sul centravanti ucraino ci sarebbe l’interesse del Betis. Finora, però, non si registran...
Lo scorso 30 giugno, Bruno Conti ha lasciato ufficialmente la Roma. Oggi è arrivata anche una lunga e toccante lettera su Instagram, le sue parole: "La prima foto è quella del mio esordio in Serie A,...
Il prossimo 26 luglio la Roma affrontera il Cannes allo stadio Pierre de Coubertin per un test amichevole, con calcio d'inizio alle 17:30. Il club francese ha comunicato tutte le informazioni per l'ac...
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