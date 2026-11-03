Alimentazione del calciatore e recupero muscolare per reggere i ritmi di Gasperini

Pressing alto, duelli a tutto campo e un calendario fitto tra campionato e coppe richiedono una condizione fisica al limite, che si costruisce anche a tavola

Chi segue la Roma lo sa bene: con Gian Piero Gasperini in panchina il calcio si gioca a ritmi altissimi. Pressing alto, marcature a uomo su tutto il campo e continui inserimenti chiedono ai giocatori una condizione atletica al top, e non a caso il tecnico è noto da sempre per carichi di lavoro tra i più impegnativi della Serie A. Dietro le corse e i recuperi palla visti all’Olimpico c’è però un lavoro meno visibile, che passa dall’alimentazione del calciatore e dalla gestione del recupero muscolare tra una partita e l’altra.

La dieta del calciatore tra Trigoria e l’Olimpico

Un calciatore professionista percorre in media 10-12 chilometri a partita, tra scatti, cambi di direzione e contrasti. Nel calcio di Gasperini, dove ognuno segue il proprio uomo e gli esterni sono chiamati a coprire tutta la fascia, la quota di sforzi ad alta intensità cresce ancora.

Per reggere questo dispendio la base resta una dieta equilibrata, con carboidrati complessi per l’energia, proteine di qualità per riparare le fibre muscolari e frutta e verdura in abbondanza. Il pasto pre partita, consumato circa tre ore prima del calcio d’inizio, punta su carboidrati facili da digerire e pochi grassi, per arrivare in campo carichi ma leggeri. Nei grandi club ogni dettaglio è seguito da nutrizionisti e staff medico, e anche l’integrazione fa parte della routine quotidiana.

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Recupero muscolare dopo novanta minuti a tutta

Quando l’arbitro fischia la fine, per lo staff giallorosso il lavoro è appena cominciato. Dopo una gara giocata a questi ritmi le riserve di glicogeno muscolare sono quasi esaurite, e le fibre hanno bisogno di 48-72 ore per riparare le piccole lesioni accumulate. Per questo nelle ore successive si punta su un pasto che unisca carboidrati e proteine, insieme a una corretta idratazione che reintegri acqua e sali minerali come sodio, potassio e magnesio, preziosi contro crampi e affaticamento. Poi c’è il sonno, il momento in cui il corpo ripara davvero i tessuti. Dopo le partite serali all’Olimpico, con l’adrenalina ancora in circolo, addormentarsi non è semplice, ed è anche per questo che il post gara viene gestito con la stessa cura dell’allenamento.

Campionato e coppe senza perdere brillantezza

Quando la Roma gioca su più fronti si scende in campo anche ogni tre giorni, e la differenza tra una squadra brillante e una con le gambe pesanti si costruisce nella gestione dei carichi. Il turnover aiuta, ma da solo non basta.

Nelle settimane con doppio impegno i carboidrati aumentano nei giorni che precedono la gara, mentre l’apporto proteico viene distribuito su più pasti. Le principali società di nutrizione sportiva indicano per chi si allena ad alta intensità tra 1,4 e 2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo, molto più di quanto serve a una persona sedentaria.

Resta il capitolo infortuni muscolari, l’incubo di ogni allenatore nei mesi più intensi della stagione. Nessuna dieta è una garanzia, ma alimentazione curata, riposo e attenzione ai segnali del corpo restano alleati preziosi per arrivare alla partita al meglio.

Una lezione che vale anche per il calcetto del giovedì

Il calcio di Gasperini chiede tanto, ma restituisce una squadra capace di aggredire l’avversario per novanta minuti. Dietro quell’intensità ci sono allenamenti, riposo e una nutrizione sportiva curata in ogni dettaglio. È una lezione utile anche per i tanti tifosi giallorossi che dividono la settimana tra lavoro, campetti e palestra. Senza diventare professionisti, qualche attenzione in più a tavola e un recupero fatto bene bastano per sentirsi meglio in campo. E magari per correre un po’ di più, proprio come chiede il tecnico.