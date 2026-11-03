Alimentazione del calciatore e recupero muscolare per reggere i ritmi di Gasperini

Pressing
alto, duelli a tutto campo e un calendario fitto tra campionato e coppe
richiedono una condizione fisica al limite, che si costruisce anche a tavola
Chi segue la Roma
lo sa bene: con Gian Piero Gasperini in panchina il calcio si gioca a
ritmi altissimi. Pressing alto, marcature a uomo su tutto il campo e
continui inserimenti chiedono ai giocatori una condizione atletica al
top, e non a caso il tecnico è noto da sempre per carichi di lavoro tra
i più impegnativi della Serie A. Dietro le corse e i recuperi palla visti
all’Olimpico c’è però un lavoro meno visibile, che passa dall’alimentazione
del calciatore e dalla gestione del recupero muscolare tra una
partita e l’altra.
La dieta del calciatore tra Trigoria e l’Olimpico
Un calciatore
professionista percorre in media 10-12 chilometri a partita, tra scatti,
cambi di direzione e contrasti. Nel calcio di Gasperini, dove ognuno segue il
proprio uomo e gli esterni sono chiamati a coprire tutta la fascia, la quota di
sforzi ad alta intensità cresce ancora.
Per reggere questo
dispendio la base resta una dieta equilibrata, con carboidrati
complessi per l’energia, proteine di qualità per riparare le fibre
muscolari e frutta e verdura in abbondanza. Il pasto pre partita,
consumato circa tre ore prima del calcio d’inizio, punta su carboidrati facili
da digerire e pochi grassi, per arrivare in campo carichi ma leggeri. Nei
grandi club ogni dettaglio è seguito da nutrizionisti e staff medico, e anche
l’integrazione fa parte della routine quotidiana.
Tra le sostanze
più diffuse nel calcio ci sono la creatina
, che migliora la prestazione
negli sforzi brevi e intensi ripetuti con un’assunzione di 3 grammi al giorno,
le proteine in polvere
e gli omega 3
. Sono abitudini che
interessano anche tanti tifosi che giocano a calcetto o si allenano in
palestra, a patto di scegliere con attenzione. Su www.nutripure.com/it-it
, per esempio, ogni prodotto riporta la materia prima
utilizzata, dalla creatina Creapure al collagene Peptan, un’informazione utile
per capire cosa si sta assumendo davvero.
Recupero
muscolare dopo novanta minuti a tutta
Quando l’arbitro
fischia la fine, per lo staff giallorosso il lavoro è appena cominciato. Dopo
una gara giocata a questi ritmi le riserve di glicogeno muscolare sono
quasi esaurite, e le fibre hanno bisogno di 48-72 ore per riparare le
piccole lesioni accumulate. Per questo nelle ore successive si punta su un
pasto che unisca carboidrati e proteine, insieme a una corretta idratazione
che reintegri acqua e sali minerali come sodio, potassio e magnesio,
preziosi contro crampi e affaticamento. Poi c’è il sonno, il
momento in cui il corpo ripara davvero i tessuti. Dopo le partite serali
all’Olimpico, con l’adrenalina ancora in circolo, addormentarsi non è semplice,
ed è anche per questo che il post gara viene gestito con la stessa cura
dell’allenamento.
Campionato e coppe senza perdere brillantezza
Quando la Roma
gioca su più fronti si scende in campo anche ogni tre giorni, e la differenza
tra una squadra brillante e una con le gambe pesanti si costruisce nella gestione
dei carichi. Il turnover aiuta, ma da solo non basta.
Nelle settimane
con doppio impegno i carboidrati aumentano nei giorni che precedono la gara,
mentre l’apporto proteico viene distribuito su più pasti. Le principali
società di nutrizione sportiva indicano per chi si allena ad alta intensità tra
1,4 e 2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo, molto più di
quanto serve a una persona sedentaria.
Resta il capitolo infortuni
muscolari, l’incubo di ogni allenatore nei mesi più intensi della stagione.
Nessuna dieta è una garanzia, ma alimentazione curata, riposo e attenzione ai
segnali del corpo restano alleati preziosi per arrivare alla partita al meglio.
Una lezione
che vale anche per il calcetto del giovedì
Il calcio di
Gasperini chiede tanto, ma restituisce una squadra capace di aggredire
l’avversario per novanta minuti. Dietro quell’intensità ci sono allenamenti,
riposo e una nutrizione sportiva curata in ogni dettaglio. È una lezione
utile anche per i tanti tifosi giallorossi che dividono la settimana tra
lavoro, campetti e palestra. Senza diventare professionisti, qualche attenzione
in più a tavola e un recupero fatto bene bastano per sentirsi meglio in
campo. E magari per correre un po’ di più, proprio come chiede il tecnico.