Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Alimentazione del calciatore e recupero muscolare per reggere i ritmi di Gasperini

Altre
di Fabio D'Ascanio
Immagine1
Aggiungi come fonte preferita su Google
Pressing alto, duelli a tutto campo e un calendario fitto tra campionato e coppe richiedono una condizione fisica al limite, che si costruisce anche a tavola
Chi segue la Roma lo sa bene: con Gian Piero Gasperini in panchina il calcio si gioca a ritmi altissimi. Pressing alto, marcature a uomo su tutto il campo e continui inserimenti chiedono ai giocatori una condizione atletica al top, e non a caso il tecnico è noto da sempre per carichi di lavoro tra i più impegnativi della Serie A. Dietro le corse e i recuperi palla visti all’Olimpico c’è però un lavoro meno visibile, che passa dall’alimentazione del calciatore e dalla gestione del recupero muscolare tra una partita e l’altra.
La dieta del calciatore tra Trigoria e l’Olimpico
Un calciatore professionista percorre in media 10-12 chilometri a partita, tra scatti, cambi di direzione e contrasti. Nel calcio di Gasperini, dove ognuno segue il proprio uomo e gli esterni sono chiamati a coprire tutta la fascia, la quota di sforzi ad alta intensità cresce ancora.
Per reggere questo dispendio la base resta una dieta equilibrata, con carboidrati complessi per l’energia, proteine di qualità per riparare le fibre muscolari e frutta e verdura in abbondanza. Il pasto pre partita, consumato circa tre ore prima del calcio d’inizio, punta su carboidrati facili da digerire e pochi grassi, per arrivare in campo carichi ma leggeri. Nei grandi club ogni dettaglio è seguito da nutrizionisti e staff medico, e anche l’integrazione fa parte della routine quotidiana.
Tra le sostanze più diffuse nel calcio ci sono la creatina, che migliora la prestazione negli sforzi brevi e intensi ripetuti con un’assunzione di 3 grammi al giorno, le proteine in polvere e gli omega 3. Sono abitudini che interessano anche tanti tifosi che giocano a calcetto o si allenano in palestra, a patto di scegliere con attenzione. Su www.nutripure.com/it-it, per esempio, ogni prodotto riporta la materia prima utilizzata, dalla creatina Creapure al collagene Peptan, un’informazione utile per capire cosa si sta assumendo davvero.
Recupero muscolare dopo novanta minuti a tutta
Quando l’arbitro fischia la fine, per lo staff giallorosso il lavoro è appena cominciato. Dopo una gara giocata a questi ritmi le riserve di glicogeno muscolare sono quasi esaurite, e le fibre hanno bisogno di 48-72 ore per riparare le piccole lesioni accumulate. Per questo nelle ore successive si punta su un pasto che unisca carboidrati e proteine, insieme a una corretta idratazione che reintegri acqua e sali minerali come sodio, potassio e magnesio, preziosi contro crampi e affaticamento. Poi c’è il sonno, il momento in cui il corpo ripara davvero i tessuti. Dopo le partite serali all’Olimpico, con l’adrenalina ancora in circolo, addormentarsi non è semplice, ed è anche per questo che il post gara viene gestito con la stessa cura dell’allenamento.
Campionato e coppe senza perdere brillantezza
Quando la Roma gioca su più fronti si scende in campo anche ogni tre giorni, e la differenza tra una squadra brillante e una con le gambe pesanti si costruisce nella gestione dei carichi. Il turnover aiuta, ma da solo non basta.
Nelle settimane con doppio impegno i carboidrati aumentano nei giorni che precedono la gara, mentre l’apporto proteico viene distribuito su più pasti. Le principali società di nutrizione sportiva indicano per chi si allena ad alta intensità tra 1,4 e 2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo, molto più di quanto serve a una persona sedentaria.
Resta il capitolo infortuni muscolari, l’incubo di ogni allenatore nei mesi più intensi della stagione. Nessuna dieta è una garanzia, ma alimentazione curata, riposo e attenzione ai segnali del corpo restano alleati preziosi per arrivare alla partita al meglio.
Una lezione che vale anche per il calcetto del giovedì
Il calcio di Gasperini chiede tanto, ma restituisce una squadra capace di aggredire l’avversario per novanta minuti. Dietro quell’intensità ci sono allenamenti, riposo e una nutrizione sportiva curata in ogni dettaglio. È una lezione utile anche per i tanti tifosi giallorossi che dividono la settimana tra lavoro, campetti e palestra. Senza diventare professionisti, qualche attenzione in più a tavola e un recupero fatto bene bastano per sentirsi meglio in campo. E magari per correre un po’ di più, proprio come chiede il tecnico.

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

malago

Figc: Malagò ha depositato ufficialmente la candidatura. Presentate 11 firme di Lega Serie A

Giornata chiave per il futuro della presidenza della Figc. Nel pomeriggio, infatti, Giovanni Malagò ha depositato presso la sede della federazione la propria candidatura alla presidenza.  L'attuale co...

arena

Roma Primavera, Arena dopo il pareggio contro lo United: "Punto meritato,siamo un gruppo unito, non molliamo mai"

Un punto di platino e una grande prova di maturità per la Primavera della Roma nel quarto Matchday di UEFA Youth League. Sul campo del Manchester United, i ragazzi di Mattia Scala vanno sotto nel punt...

blta691534767b5397c

Instagram, Ferdinand ricorda lo storico 7-1 alla Roma: "Che notte"(FOTO)

A poche ore dalla sfida di Champions League di questa sera tra i giallorossi in casa dei Red Devils, Rio Ferdinand ha rispolverato sui social i ricordi della vittoria travolgente del Manchester United...

NOTIZIE POPOLARI
gOLLINI

Manchester United-Roma, out Gollini per un problema alla schiena. Giocherà Vasquez

WhatsApp Image 2026-11-03 at 17.37.01

Manchester United-Roma: la probabile formazione. Gollini non ce la fa, gioca Vasquez. In difesa titolare Balerdi, davanti c'è Mora

jesus-de-miguel-foto-cd-tenerife_15_630x420

Lutto nel calcio spagnolo, morto l'attaccante del Tenerife De Miguel. Il cordoglio della Roma

Screenshot_3-11-2026_11364_www.instagram.com

Il Manchester United ricorda il 7-1: "Una notte iconica". Ma i tifosi si scatenano contro la squadra

arena

Youth League, Manchester United-Roma 1-1: giallorossi quinti con 7 punti

united

Manchester United-Roma, il club inglese ricorda i cinque giocatori che hanno vestito entrambe le maglie

VAI AL CANALE
Foto
Champions League, Manchester United-Roma 3.11.26

Champions League, Manchester United-Roma 3.11.26

Manchester United-Roma: i romanisti al meeting point 3.11.2026

Manchester United-Roma: i romanisti al meeting point 3.11.2026

Loading