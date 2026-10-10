AIA, Massini eletto nuovo presidente: è il successore dello squalificato Zappi

L'Inter non sbaglia e senza problemi supera il Parma di Alberto Gilardino per 3-0. Tre gol arrivati tutti nel primo tempo. A segno Sucic, Calhanoglu su calcio di rigore e Thuram. I nerazzurri di Chiv...
La Roma è pronta a tornare in campo. Domani, alle ore 12:30, gli uomini di Gasperini affronteranno il Como di Fabregas nel big match della sesta giornata di Serie A. Trasferta libera per i tifosi gial...
Al termine del pareggio contro l'Empoli nella sesta giornata di campionato Mattia Scala ha analizzato la prestazione della Roma, sottolineando le occasioni sprecate e gli aspetti su cui lavorare in vi...
Tegola in casa Roma. Gian Piero Gasperini perde per un mese Mile Svilar a causa di una frattura non scomposta al dito del piede. Il portiere giallorosso, che sarà sostituito da Gollini, tornerà in cam...
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