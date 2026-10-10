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AIA, Massini eletto nuovo presidente: è il successore dello squalificato Zappi

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di Fabio D'Ascanio
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Francesco Massini è stato eletto nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri e sostituisce così lo squalificato Antonio Zappi. L'Aia dunque sceglie la linea della continuità 'promuovendo' l'ex vice presidente a nuovo numero 1 degli arbitri. 
Vinto il ballottaggio ma di appena 20 preferenze. Su 912 votanti, infatti, il 50,55% ha votato l'attuale numero uno, il 48,36% l'altro candidato, Carlo Pacifici. 

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