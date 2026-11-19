Voglia di staccare la spina
e portare tutta la passione giallorossa tra piste innevate e cielo d'alta
quota? A soli 120 km da Roma, nel cuore dell’Abruzzo, il Club Esse Magnola di Ovindoli ti aspetta: ristorazione con bevande
ai pasti, animazione, Hero Camp per i bambini e impianti sciistici a un passo
dall'hotel. In più, per tutti i lettori della nostra community di tifosi della
Roma, è attivo uno sconto riservato del 10%
utilizzando il codice promozionale ESSEFAN.
Per sciare e goderti la montagna d’inverno non serve per forza affrontare
lunghi viaggi fino sulle Alpi. Da Roma a Ovindoli,
in Abruzzo, c’è appena un’ora e
mezza di strada: abbastanza vicino per organizzare una fuga nel weekend tra
una partita e l’altra, abbastanza in quota per vivere una vera settimana bianca
con tutta la famiglia o con gli amici di curva.
E per i tifosi della Roma c’è un
motivo in più per partire subito: uno sconto
esclusivo del 10% dedicato alla nostra community giallorossa tramite il
codice coupon ESSEFAN.
Club Esse: la tua vacanza è anche
sulla neve!
Club Esse gestisce 15 strutture,
tra hotel, resort e villaggi nelle destinazioni più amate d'Italia: Sardegna, Calabria, Puglia, Lazio, Valle
d’Aosta e Abruzzo. La formula vincente è quella del villaggio con tutto organizzato: ristorazione curata, animazione
serale, miniclub per i bambini e servizi inclusi nel soggiorno per una vacanza
senza pensieri.
Club Esse Magnola: cosa c’è e cosa
cambia per chi parte da Roma
L’hotel, situato a 1.375 metri di
quota nella splendida cornice del Parco
Naturale Regionale Sirente-Velino, è un indirizzo storico e già molto
conosciuto da chi scia in Abruzzo. Oggi entra ufficialmente nel circuito Club
Esse con un pacchetto di servizi completo, pensato su misura per chi sale in
montagna da Roma e dal Lazio.
Ecco i numeri e i punti di forza
della struttura:
⛷️ Impianti: a 1 km dall’hotel, con comodissima fermata dello
skibus a soli 10 metri dall'ingresso.
🎿 Piste: 35 km di discese, 21 tracciati per ogni livello (7
blu, 7 rossi, 7 neri), 11 impianti di risalita e uno snowpark a 1.900 metri;
per gli amanti dello sci di fondo, anelli dedicati verso Rocca di Mezzo.
🏷️ Attrezzatura: deposito sci e scarponi direttamente in hotel,
oltre a tariffe agevolate per noleggio attrezzatura e scuola di sci.
🛏️ Camere: 77 camere distribuite su cinque piani con
ascensore, molte delle quali dotate di balcone panoramico.
🍽️ Ristorante: servizio a buffet con piatti della tradizione
abruzzese e cucina nazionale; acqua, vino della casa e birra inclusi ai pasti.
👨👩👧 Famiglie: Hero Camp dedicato
ai bambini da 3 a 13 anni e animazione serale coinvolgente per tutta la
famiglia.
🚗 Comodità: connessione wi-fi gratuita e parcheggio gratuito
in struttura.
Lo sconto del 10% riservato solo ai
tifosi giallorossi
🔥 Per chi legge questo canale dedicato alla fede giallorossa c’è un’offerta
speciale: il 10% di sconto sui soggiorni
al Club Esse Magnola. Si tratta di una tariffa agevolata riservata alla
nostra community, non disponibile sui
canali ufficiali standard, che si ottiene esclusivamente utilizzando il
codice dedicato.
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🎟️ CODICE COUPON
ESCLUSIVO TIFOSI ROMA (-10%)
ESSEFAN
Come funziona in 3 semplici passi:
1. Visita la pagina ufficiale del Club
Esse Magnola tramite il pulsante qui sotto per scoprire camere, servizi e
periodi.
2. Chiama il centro prenotazioni al numero 06 45439344 (lo stesso indicato sulla pagina di Club Esse Magnola)
e scegli le tue date.
3. Comunica all’operatore il codice coupon ESSEFAN: lo sconto del 10% verrà applicato immediatamente sul
tuo soggiorno!