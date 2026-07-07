Roma femminile, tutte le date: dal ritiro alle amichevoli (COMUNICATO)

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Uno degli attaccanti accostati alla Roma in questa sessione di mercato è anche quello del brasiliano Romulo in forza al Lipsia. In Germania, dopo una prima parte di stagione davvero esaltante, il gioc...
Sistemato ormai il rinnovo di Paulo Dybala, con l'annuncio ufficiale atteso a breve, adesso per la Roma è il momento di mettere mano agli altri contratti. Quelli già scaduti, a dire il vero. Si lavora...
Paulo Dybala resta alla Roma, stando alle informazioni riportate dal giornalista. Tra il club e il calciatore argentino c'è l'accordo totale sul rinnovo. Sistemato anche l'ultimo dettaglio che riguard...
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