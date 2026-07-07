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Roma femminile, tutte le date: dal ritiro alle amichevoli (COMUNICATO)

Comunicati As Roma
di G.M.
martedì, 07 luglio 2026 alle 11:14
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La Roma femminile ha cambiato allenatore: addio con Luca Rossettini, al suo posto è arrivato Piovani, ex Inter. E questa mattina, con un comunicato, il club ha ufficializzato le date del raduno, del ritiro e delle amichevoli. 
Il 16 luglio si inizia al Giulio Onesti dove la squadra rimarrà fino al 28 luglio, per poi partire in ritiro il 29 per Dimaro Folgarida, in Val di Sole, dove si allenerà fino al 7 agosto nello Stadio Comunale di Dimaro. Tutte le sessioni di allenamento saranno aperte ai tifosi.
(AsRoma)
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