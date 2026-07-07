Rinnovo Pellegrini: tra Roma e giocatore non c'è ancora l'intesa

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Uno degli attaccanti accostati alla Roma in questa sessione di mercato è anche quello del brasiliano Romulo in forza al Lipsia. In Germania, dopo una prima parte di stagione davvero esaltante, il gioc...
La Roma femminile ha cambiato allenatore: addio con Luca Rossettini, al suo posto è arrivato Piovani, ex Inter. E questa mattina, con un comunicato, il club ha ufficializzato le date del raduno, del r...
Paulo Dybala resta alla Roma, stando alle informazioni riportate dal giornalista. Tra il club e il calciatore argentino c'è l'accordo totale sul rinnovo. Sistemato anche l'ultimo dettaglio che riguard...
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