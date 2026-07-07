Rinnovo Pellegrini: tra Roma e giocatore non c'è ancora l'intesa

Sistemato ormai il rinnovo di Paulo Dybala , con l'annuncio ufficiale atteso a breve, adesso per la Roma è il momento di mettere mano agli altri contratti. Quelli già scaduti, a dire il vero.

Si lavora anche per quello di Lorenzo, anche se secondo le informazioni riportate dal sito tra le parti ci sarebbe ancora bisogno di lavorare per arrivare all'intesa. Una squadra inglese, inoltre, sarebbe sulle tracce del centrocampista offensivo giallorosso. E, dal proprio canto, Pellegrini fino ad oggi, non avrebbe preso in considerazione le offerte che sarebbero arrivate da squadre arabe.

(Calciomercato.it)