Dybala resta alla Roma: accordo totale sul rinnovo

Roma femminile, tutte le date: dal ritiro alle amichevoli (COMUNICATO)

lug 07, 11:14

La Roma femminile ha cambiato allenatore: addio con Luca Rossettini, al suo posto è arrivato Piovani, ex Inter. E questa mattina, con un comunicato, il club ha ufficializzato le date del raduno, del r...