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Dybala resta alla Roma: accordo totale sul rinnovo

Mercato
di G.M.
martedì, 07 luglio 2026 alle 10:35
dybala
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Paulo Dybala resta alla Roma, stando alle informazioni riportate dal giornalista. Tra il club e il calciatore argentino c'è l'accordo totale sul rinnovo.
Sistemato anche l'ultimo dettaglio che riguardava i bonus. Adesso manca solo l'annuncio ufficiale del club.

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