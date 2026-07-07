Dybala resta alla Roma: accordo totale sul rinnovo

Paulo #Dybala resta alla #ASRoma. Accordo totale sul rinnovo di contratto, sistemato anche l'ultimo dettaglio riguardante i bonus. Si attende soltanto l'annuncio ufficiale del club@tempoweb pic.twitter.com/1EoTOz0Ttz— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 7, 2026
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Uno degli attaccanti accostati alla Roma in questa sessione di mercato è anche quello del brasiliano Romulo in forza al Lipsia. In Germania, dopo una prima parte di stagione davvero esaltante, il gioc...
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Sistemato ormai il rinnovo di Paulo Dybala, con l'annuncio ufficiale atteso a breve, adesso per la Roma è il momento di mettere mano agli altri contratti. Quelli già scaduti, a dire il vero. Si lavora...
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