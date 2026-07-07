Calciomercato Roma, dalla Turchia: su Romulo c'è anche il Galatasaray

Uno degli attaccanti accostati alla Roma in questa sessione di mercato è anche quello del brasiliano Romulo in forza al Lipsia.

In Germania, dopo una prima parte di stagione davvero esaltante, il giocatore si è inceppato e i tedeschi non si metterebbero di traverso qualora dovesse arrivare un'offerta per il giocatore. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un interesse del Lipsia, mentre dalla Turchia rimbalza la voce del Galatasaray.

Anche i giallorossi turchi, infatti, avrebbero messo nel mirino il centravanti. Comunque, in casa Roma al momento questa non sembra essere una pista molto calda.