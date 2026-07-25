Stadio della Roma, giorni decisivi. Obiettivo: candidarsi per Euro 2032

Una settimana per la verità sul progetto stadio della Roma a Pietralata: ieri è stata firmata la convenzione (...) il sindaco, Roberto Gualtieri, e il governatore del Lazio, Francesco Rocca, sono i nuovi subcommissari. La parte più succosa è in calendario dalle 10 di lunedì. Nella sede del Consiglio superiore dei Lavori pubblici (...) si riunisce per la prima volta la conferenza di servizi (...). Dall'altro lato del tavolo, ci sarà la Roma con i suoi tecnici, guidati da Lucia Bernabè, a capo del progetto.

Nel pomeriggio di lunedì alle 17.30, poi, è stata convocata una conferenza stampa (...) verrà illustrato lo stato di avanzamento dell'iter amministrativo del nuovo stadio della A.S. Roma. Parteciperanno il Vicepremier e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Commissario straordinario di Governo (...) il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri (...). Non più tardi di un paio di giorni fa il neo presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha detto: «Entro il 31 luglio dobbiamo compilare il dossier per l'individuazione dei nuovi stadi in vista di Euro 2032».

Quella è la data nel mirino: per quel giorno sarà necessario sapere se Pietralata e il progetto giallorosso siano in grado di garantire il rispetto dei tempi previsti dalla Uefa. Il che, tradotto, significa la garanzia che il progetto sia approvato (...) e che i cantieri siano in grado di partire per la primavera del prossimo anno. (...) L'ordinanza è stata formalmente emessa da Sessa il 15 giugno scorso (...) erano 30 i giorni a disposizione di chi volesse presentare osservazioni al progetto (...) altri 30 sono i giorni messi a disposizione della Roma per rispondere alle osservazioni presentate con le controdeduzioni. Dopo di che, ci sarà l'ultima seduta della conferenza di servizi per il via libera finale.

(Il Messaggero)