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VIDEO - Cobolli, la Roma c'è anche a Wimbledon: passeggia per il villaggio con una sciarpa giallorossa

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di FabioD
domenica, 05 luglio 2026 alle 17:49
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Flavio Cobolli, ancora una volta, non perde l'occasione per indossare i colori giallorossi. Il tennista, romano e romanista, che nella giornata di ieri ha sconfitto in cinque set Khachanov staccando il pass per gli ottavi di finale di Wimbledon in cui affronterà l'australiano De Minaur, anche all'interno del villaggio del torneo londinese manifesta tutto il suo amore per la Roma
In un video, infatti, si vede il tennista classe 2002 passeggiare per il villaggio di Wimbledon con una sciarpa della Roma al collo
@outside_the_ball Flavio Cobolli walks around the Wimbledon grounds and stopped for a quick selfie with a fan! #tennis #cobolli ♬ original sound - Outside the Ball

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