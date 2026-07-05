VIDEO - Cobolli, la Roma c'è anche a Wimbledon: passeggia per il villaggio con una sciarpa giallorossa

@outside_the_ball Flavio Cobolli walks around the Wimbledon grounds and stopped for a quick selfie with a fan! #tennis #cobolli ♬ original sound - Outside the Ball
Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Le prestazioni al Mondiale con il Marocco di Neil El Aynaoui, inevitabilmente, non stanno passando inosservate ad alcuni dei principali top club europei. Il centrocampista giallorosso si sta mettendo...
Il Marocco si conferma la vera mina vagante del Mondiale. La nazionale africana ha superato per 0-3 il Canada accedendo così agli ottavi di finale della manifestazione iridata, in cui affronterà la Fr...
Altra amichevole della tourneé estiva in Galles ufficializzata. La Roma di Gian Piero Gasperini affronterà il 4 agosto il Newport County, squadra di quarta divisione inglese. La sfida è in programma...
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