VIDEO - Allenamento anche in vacanza per Wesley: tapis roulant e palestra per il brasiliano

Tempo di vacanze per Wesley, che sta trascorrendo qualche giorno di relax in Grecia insieme alla famiglia. Oltre al relax, non manca il tempo per l'allenamento: il brasiliano, infatti, sta lavorando duramente anche da Mykonos, con esercizi in palestra e corsa sul tapis roulant. Il terzino vuole farsi trovare pronto in vista del ritiro del 13 luglio dopo l'infortunio all'inguine con la nazionale brasiliana.

🏃♂️🏋️♂️Allenamento anche in vacanza per #Wesley: tapis roulant e palestra per il brasiliano pic.twitter.com/YpHOJO9TLC — laroma24.it (@LAROMA24) June 26, 2026