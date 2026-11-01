Totti e il giochino della Piramide: Francesco sceglie il miglior compagno d'attacco (VIDEO)

Instagram, Ghilardi esulta dopo Udine: "+3 in campionato e +3 al Fanta"

nov 01, 14:38

Dopo il successo della Roma sul campo dell’Udinese, Daniele Ghilardi ha celebrato sui social i tre punti conquistati dai giallorossi e il suo primo gol in Serie A: "+3 in campionato e +3 al Fanta", fa...