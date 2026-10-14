News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Roma-Real Madrid, gli spagnoli: "Siamo pronti" (VIDEO)

Social Network
di R.P.
Screenshot_14-10-2026_1897_x.com
Aggiungi come fonte preferita su Google
Manca sempre meno alla partita tra Roma e Real Madrid. Alle 21 il fischio d'inizio all'Olimpico davanti a oltre 60mila spettatori. Non è una partita come le altre, perché bagna il ritorno interno della Roma nella massima competizione europea dopo sette anni.
Dopo l'affermazione al debutto contro l'Inter, Mourinho vuole il bis. E i social madrileni hanno pubblicato un video: "Siamo pronti".

Leggi anche

Roma-Real Madrid: i convocati di GasperiniRoma-Real Madrid: i convocati di Gasperini
Champions LeagueASROMAROMA-REAL MADRID

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-12 at 21.18.14

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

gasperini

Gasperini prima di Roma-Real Madrid: "Proveremo a metterli in difficoltà"

A poco più di un'ora dal fischio d'inizio di Roma-Real Madrid, Gian Piero Gasperini ha parlato a Prime: "Queste gare mancano da tanto tempo, la gente le aspetta da anni. Il Real Madrid ha i migliori g...

5ab73877-1ed4-4452-bd92-80d22e65bfe4-833130edc87d-640x335

Striscione per Mourinho al Colosseo: "Ci hai insegnato a onorare la Roma"

Si avvicina Roma-Real Madrid, e al Colosseo è spuntato lo striscione per José Mourinho. L'accoglienza, anche allo stadio, sarà sicuramente da brividi. "José, tra ferite e vittorie ci hai insegnato una...

Roma

Roma-Real Madrid, formazioni ufficiali: Gasperini con Dybala-Malen. Mourinho lancia Diomande (FOTO e VIDEO)

Alle 21 la Roma torna in Champions League all'Olimpico. E contro avrà Mourinho con il suo Real Madrid. Oltre 60mila i presenti per una partita che si preannuncia caldissima. Ecco le formazioni ufficia...

NOTIZIE POPOLARI
Roma

Roma-Real Madrid, formazioni ufficiali: Gasperini con Dybala-Malen. Mourinho lancia Diomande (FOTO e VIDEO)

roma real youth

Youth League, Roma-Real Madrid 0-1: decide Diez al 68'

images (96)

Florenzi: "Con Mourinho c'era stato un approccio per tornare, ma la società aveva altri piani. La mia idea era di rimanere tutta la carriera alla Roma"

Totti

VIDEO - Totti sceglie la sua top 11: ci sono De Rossi e Salah

mourinho gasperini testaccio

FOTO - Mourinho e Gasperini insieme nella street art: l'omaggio ai due tecnici fuori dal Roma Club Testaccio

mourinho trigoria 4

VIDEO - Mourinho: "Se potessi darei un abbraccio individuale a tutti i romanisti"

VAI AL CANALE
Foto
Roma-Real Madrid: 14.10.2026

Roma-Real Madrid: 14.10.2026

Trigoria: la rifinitura alla vigilia del Real Madrid 13.10.2026

Trigoria: la rifinitura alla vigilia del Real Madrid 13.10.2026

Loading