Manca sempre meno alla partita tra Roma e Real Madrid. Alle 21 il fischio d'inizio all'Olimpico davanti a oltre 60mila spettatori. Non è una partita come le altre, perché bagna il ritorno interno della Roma nella massima competizione europea dopo sette anni.

Dopo l'affermazione al debutto contro l'Inter, Mourinho vuole il bis. E i social madrileni hanno pubblicato un video: "Siamo pronti".