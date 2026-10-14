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Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
A poco più di un'ora dal fischio d'inizio di Roma-Real Madrid, Gian Piero Gasperini ha parlato a Prime: "Queste gare mancano da tanto tempo, la gente le aspetta da anni. Il Real Madrid ha i migliori g...
Si avvicina Roma-Real Madrid, e al Colosseo è spuntato lo striscione per José Mourinho. L'accoglienza, anche allo stadio, sarà sicuramente da brividi. "José, tra ferite e vittorie ci hai insegnato una...
Alle 21 la Roma torna in Champions League all'Olimpico. E contro avrà Mourinho con il suo Real Madrid. Oltre 60mila i presenti per una partita che si preannuncia caldissima. Ecco le formazioni ufficia...
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