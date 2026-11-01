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La Roma lascia Udine: "Next stop: Manchester" (FOTO E VIDEO)

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di Matteo Esposito
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Dopo la vittoria contro l’Udinese e l’allenamento svolto questa mattina in Friuli, la Roma è pronta a ripartire. La prossima destinazione dei giallorossi sarà Manchester, dove martedì è in programma la sfida di Champions League contro il Manchester United.
Il club ha pubblicato sui propri canali social alcuni scatti della partenza: "Next stop: Manchester".
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Partenza per Manchester 01/11/2026

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Allenamento al centro sportivo dell'Udinese 01/11/2026

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