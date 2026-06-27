Instagram, vacanze romane per Sergio Oliveira: "Roma ti amiamo"

Sergio Oliveira ha fatto ritorno a Roma, ma solo per qualche giorno di vacanza. Il centrocampista portoghese ex giallorosso infatti sta trascorrendo qualche giorno di relax nella Capitale insieme alla famiglia. La Città Eterna è rimasta nel cuore del giocatore, come dimostra il suo ultimo post Instagram dove ha condiviso alcune foto della città con scritto: "Roma ti amiamo"